Священные места коренных ямальцев могут стать памятниками природы

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В Роспатенте РФ зарегистрировали базу данных «Онтология памятников природы на территориях священных мест коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа». Интеллектуальная собственность принадлежит ведущему сотруднику сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики и кандидату биологических наук Евгении Моргун.

- Ученый разработала систему выявления и классификации священных мест с сохранившимися в эталонном виде ландшафтным и биологическим разнообразием, чтобы придать им статус особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, - рассказали в департаменте внешних связей ЯНАО.

На данный момент доля особо охраняемых природных территорий округа составляет 10,8 процентов от общей площади, однако конвенцией о биологическом разнообразии рекомендовано 17 процентов.

В связи с этим ямальские ученые намерены провести дополнительные исследования и выделить ключевые священные места, которые сохранили ландшафтное и биологическое разнообразие в первозданном виде и могут быть включены в региональную или локальную системы ООПТ.