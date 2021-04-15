В Салехарде праздничный парад к 9 мая пройдет в «Парке Победы»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде началась подготовка к празднованию 76-ой годовщины Великой Победы. В прошлом году, из-за коронавируса, многие мероприятия пришлось отменить, в том числе и парад Победы. Напоминаем, что до начала пандемии его проведение хотели перенести на культурно-исторический комплекс «Парк Победы». Для этого было запущен специальное голосование: почти 65 процентов жителей города высказались «за».

- Сейчас пришло время реализовать задуманное. Накануне с коллегами посмотрели возможный маршрут. Колонны представителей силовых структур, военная техника и трудовые коллективы пройдут по проспекту Молодежи в «Парке Победы». Также здесь состоится церемония возложения венков к Вечному огню и минута молчания, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Для удобства жителей планируется организовать автобусные маршруты, чтобы каждый желающий смог побывать на параде.

Отметим, что к годовщине Победы пройдут традиционные патриотические акции и культурно-спортивные мероприятия: шествие «Бессмертного полка», «Вахта Памяти», «Звезда Победы», «Георгиевская ленточка», городская акция «Споём всем двором», арт-маршрут автобуса «Песни весны и Победы», праздничный концерт на площади у «Геолога» и многое другое.

- Скоро мы представим программу праздника, и каждый сможет поучаствовать в патриотических мероприятиях, - пообещал Алексей Титовский.