Фото: департаменте внешних связей ЯНАО

В Салехарде появится памятник труженикам тыла. С такой инициативой выступили ветераны Великой Отечественной войны и представители ямальских землячеств в Тюменской области.

- Предложенную инициативу поддержали в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Его сотрудники провели дистанционный опрос пенсионеров и ветеранов Ямала, проживающих в Тюменской области, о том, каким они представляют памятник труженикам тыла. Полученные предложения были направлены в Правительство автономного округа, - рассказали в департаменте внешних связей ЯНАО.

По словам заместителя председателя городской думы Салехарда Ларисы Цупиковой, сейчас составляется расчетно-сметная документация и подготавливаются варианты макетов мемориального объекта.

Отметим, что варианты макетов и мест для установки мемориала представят на информационном ресурсе «Живем на Севере». Параллельно будут проведены опросы в группе администрации города в соцсети ВКонтакте и на специальных площадках Салехарда.