На Ямале федеральный список коренных народов Севера активно пополняется

Фото: Правительство ЯНАО

Подача документов на включение в реестр КМНС пользуется популярностью среди ямальцев. Так, всего за две недели со дня старта приема заявок МФЦ ЯНАО обработали 840 заявлений, специалисты оказали 70 консультаций. В лидерах – село Аксарка Приуральского района, от местных жителей было принято 232 заявления, и село Яр-Сале Ямальского района, откуда поступило 176 запросов. –

«Мы, как пилотная площадка, апробировали процессы при подаче заявления. Сегодня услуга по включению представителей коренных малочисленных представителей в реестр стала более удобной. Специалисты МФЦ заполнят заявление в автоматизированной системе, а заявителю останется только проверить правильность внесенных данных и поставить свою подпись. В одно заявление могут быть включены несколько членов семьи», – отметила первый заместитель директора ГУ ЯНАО «МФЦ» Евгения Гордиенко.

Больше всего обращений было зафиксировано в выходные дни, когда ямальцы праздновали слет оленеводов в селах Яр-Сале, Гыда, Антипаюта, в поселках Тазовский и Новый Порт. Тогда МФЦ работали в обычном режиме для удобства прибывающих.

Мы уже писали, что Ямал стал первым и единственным регионом России, заключившим соглашение между ФАДН и МФЦ на оказание такой услуги. Она занимает около 15 минут и проводится совершенно бесплатно. Все документы сотрудники МФЦ отправляют в ФАДН самостоятельно. Запись ведется на сайте МФЦ или по телефону кол-центра.

СПРАВКА

В настоящее время в ЯНАО насчитывается более 48 000 человек из числа КМНС. Из них более 18 000 человек ведут традиционный образ жизни.