Семьи Ямала начали получать повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Фото: Правительство ЯНАО

ЯНАО стал первым округом в стране, где приступили к реализации указа президента о поддержке семей с маленькими детьми – с 13 апреля ямальские семьи начали получать повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет. Всего северянами было подано более 2 300 таких заявлений.

Ранее выплата составляла 1 038 рублей, а с 2020-го сумма выросла в 8 раз – до 8 350 рублей, тогда поддержку получили порядка 15 000 семей. В этом году семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум, получат от 8 451, 50 16 903 рублей на ребенка, итоговая сумма рассчитывается так же – с учетом доходов.

Законом введено правило «нулевого дохода», обязывающее претендующих на пособие указать объективные причины на отсутствие дохода, это может быть лечение более 3 месяцев или уход за ребенком до 3 лет. Исключение – представители КМНС, от тундровиков не справки о доходах не требуются. В планах перечисление выплат 5 000 детей из 3 000 семей, ведущих кочевой образ жизни.

«В прошлом году в своем послании в январе президент озвучил новую меру поддержки – выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет с невысокими доходами. Мы тогда приложили все усилия, чтобы как можно быстрее их запустить. Прошло буквально несколько недель, и мы первые в стране начали переводить деньги на карты семьям. В этом году правило доработали, и теперь есть возможность получать выплату в удвоенном размере, в размере прожиточного минимума на ребенка – это порядка 17 тысяч рублей. Приняли все необходимые изменения в законодательство. И уже с этой недели выплаты начинаются. Для их получения необходимо подать заявление в МФЦ, а органы соцзащиты все сделают сами», – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам главы округа, первыми на очереди для получения выплат будут тундровики. Известно, что обычно в их семьях много детей, а доходы невысокие.

Одной из таких является семья Худи, в которой растут трое детей, двоим из которых от 3 до 7 лет. Ямальцы кочуют по тундре, у них есть стадо оленей – около 150 голов. Родители мужа пожилые, они уже перебрались в поселок, оставив сыну в наследство чум. Клавдия не работает.

«Дохода у нас нет. Вчера смс-сообщение пришло, что нам одобрили выплаты. Это огромная помощь. Сначала подняли от тысячи до восьми, а теперь еще больше. Этого нам будет хватать на все: на продукты особенно, сейчас ведь на лето нужно будет закупаться», – говорит Клавдия Худи.

Напомним, что в регионе действует еще одна мера поддержки КМНС, озвученная губернатором Дмитрием Артюховым во время ежегодного доклада о положении дел в округе. Семьям тундровиков при рождении третьего ребенка полагается чумовой капитал (полный комплект для обустройства чума). При этом право на получение регионального маткапитала сохраняется.