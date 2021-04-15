В Лабытнанги проверили работу культурно-досуговых учреждений

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Лабытнанги общественники вновь посетили Дом культуры «30 лет Победы», чтобы узнать, были ли устранены недостатков, обнаруженные в рамках независимой оценки.

Общественники проверили, насколько улучшились условия предоставления услуг: посетили концертный зал, холл, кинокабину, зал хореографии и опробовали возможность приобретения билетов онлайн.

- Сегодня мы смогли убедиться, что наши пожелания не остались без внимания. Мы удовлетворены положением дел. Кроме того, все наши дополнительные замечания по ходу сегодняшней проверки мы смогли высказать непосредственно, - рассказал председатель общественного совета по проведению независимой оценки при департаменте культуры округа Роман Арефьев.

Сейчас приобрести билеты на киносеанс можно онлайн или через сенсорный монитор, стоящий в холле. Здесь же установлен кофеавтомат и кулер с водой, а также настроена комфортная температура.

Напоминаем, что независимую оценку Централизованная клубная система Лабытнанги прошла в 2019 году и стала лидером рейтинга. В этом году оценка пройдут учреждения культуры, подведомственные профильному департаменту.