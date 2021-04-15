На Ямале хозяева собак, попавших в приют, оплатят все расходы на содержание

Речь идет о животных, которые находятся на самовыгуле Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале пообещали брать плату с владельцев собак, которые оказываются в приюте наравне с бездомными. Такую идею высказал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. В ходе прямого эфира телепередачи «Юридическая среда» он отвечал на вопросы северян вместе с главой Лабытнанги Мариной Тресковой. Один из них был посвящен ситуации с бродячими собаками.

- По статистике, около 30-40 процентов попавших в приют животных имеют хозяев. Это те питомцы, которые находятся на свободном выгуле, то есть за ними не следят, - отметил Погорелый.

Также, по его словам, сейчас в некоторых муниципалитетах складывается практика, когда с нерадивых владельцев взыскивают компенсацию всех затрат, которые понес приют. Кроме того, не редки случаи, когда в приют попадают собаки одних и тех же хозяев. Это, безусловно, говорит о безответственном отношении людей к своим питомцам.

Если хозяин будет отрицать, что собака принадлежит ему, желая избежать расходов, то животное будет считаться бродячим, в связи с этим ему проведут чипирование и стерилизацию.

Отметим, что Дмитрий Погорелый готов оказать юридическую помощь приютам, чтобы наладить работу именно таким образом.

Марина Трескова также считает справедливым, когда с хозяев взыскивают материальную компенсацию за содержание собаки в приюте. По ее мнению, это должно повысить ответственность жителей за своих питомцев.