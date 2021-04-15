Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 286.

Из общего числа болеющих 122 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 412 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 70-летнего мужчины из Ноябрьска.

Кроме того, что за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 009 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 6 заражений COVID-19 (за весь период - 32 277): Новый Уренгой - 2 (за весь период - 6 687), Шурышкарский район - 2 (за весь период - 460), Салехард - 1 (за весь период - 3 452), Надымский район - 1 (за весь период - 3 393).

За сутки в регионе провели 3 489 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 534 063.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 37 002.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 944 человека с COVID-19, из них 1 110 (12,4%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 675 153. Выздоровевших - 10 225, за весь период - 4 301 448. Умерших - 398, с начала периода - 104 398.