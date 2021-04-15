Ямальские выпускники пишут итоговое сочинение по русскому языку

Фото: департамент образования ЯНАО

Сегодня, 15 апреля, ямальские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение по русскому языку, которое является допуском к госэкзаменам. В этом год свои знания продемонстрируют 3 386 учеников.

Список тематических направлений: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Каждое из них включает по одной теме, которую необходимо раскрыть в сочинении.

Проверять написанное будут эксперты, входящие в состав муниципальных предметных комиссий. Они оценят сочинения по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи, грамотность. Результаты станут известны не позднее 29 апреля.

В случае неудачи пересдать итоговое сочинение (изложение) можно будет дважды: 5 и 19 мая.