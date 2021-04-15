На Ямале до следующего года закрывают автозимник от Лабытнанги до Теги

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале закрывают зимник Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Он прекратит работу 17 апреля и до следующего сезона. Сейчас движение разрешено только по участку от Лабытнанги до села Мужи полноприводному транспорту от 3,5 до 30 тонн.

После закрытия автозимника дорожники демонтируют сигнальные вехи и дорожные знаки, на КПП установят информационные щиты, создадут рвы и снежные валы. Такие меры призваны не допустить выезд автомобилистов на закрытый автозимник.

Дорожники призывают жителей соблюдать безопасность и не выезжать на закрытые зимники, поскольку они проходят в местах, где нет мобильной связи, поэтому в случае ЧП будет невозможно вызвать подмогу.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.