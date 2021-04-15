Жительница Нового Уренгоя через суд добилась ежемесячной выплаты при рождении ребенка
Фото: Ольга Крыльцова
Прокуратура Нового Уренгя помогла местной жительнице добиться ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.
- Установлено, что управление по труду и социальной защите населения дважды отказывало женщине в назначении данного пособия. В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы города представление, в удовлетворении которого было отказано, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Тогда прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал от органов местного самоуправления назначить женщине ежемесячную выплату. Однако суд оказался на стороне властей, отказав в иске. После этого прокурор обжаловал данное решение в вышестоящем суде, который отменил прежний вердикт, удовлетворив требование гособвинителя в полном объеме.
На данный момент заявительница уже получает ежемесячную выплату на первого ребенка.