Жительница Нового Уренгоя через суд добилась ежемесячной выплаты при рождении ребенка Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгя помогла местной жительнице добиться ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.

- Установлено, что управление по труду и социальной защите населения дважды отказывало женщине в назначении данного пособия. В связи с этим прокуратура внесла в адрес главы города представление, в удовлетворении которого было отказано, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тогда прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал от органов местного самоуправления назначить женщине ежемесячную выплату. Однако суд оказался на стороне властей, отказав в иске. После этого прокурор обжаловал данное решение в вышестоящем суде, который отменил прежний вердикт, удовлетворив требование гособвинителя в полном объеме.

На данный момент заявительница уже получает ежемесячную выплату на первого ребенка.