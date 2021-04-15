Фото: ОНФ на Ямале

В Салехарде устранили протечку в тепловой трубе по ул. Игарская. Напоминаем, что о случившемся стало известно из соцсетей, а позже горожане обратились к активистам ОНФ, чтобы они помогли разобраться в ситуации. На месте утечки образовалась гигантская, с человеческий рост, сосулька.

- Мы ведь исправно платим каждый месяц за тепло, а оно, получается, утекает сквозь пальцы,- пожаловалась жительница Салехарда Ирина Петрухина.

Активисты ОНФ выехали на осмотр вышеуказанной территории, где зафиксировали повреждение трубы и утечку воды. Соответствующие фотоматериалы фронтовики направили в местные органы власти, где предприняли меры по починке трубы и полной ее изоляции.

- Ранее, в рамках акции «С теплом - труба», мы уже обращали внимание властей на состояние теплотрасс в округе. В целом активисты не выявили серьезных нарушений, но со временем обшивка на теплотрассах изнашивается. Горожане правы, тепловые трубы не должны быть повреждены. Люди в своих квартирах и домах не обязаны платить за теплопотери, отапливая улицу, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в ЯНАО Алексей Тарагупта.