Мошенник, обманувший салехардца при покупке двигателя, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Клинцовский городской суд Брянской области вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в серии мошенничеств, его жертвами стали 16 человек, включая жителя Салехарда.

- Мужчина размещал на сайте «Авито» объявления о продаже двигателей для различных марок автомобилей и электронного ошейника для собак. Обговорив с покупателем все детали, мошенник направлял ему фиктивную накладную об отправке товара, после чего потерпевший переводили на банковский счет деньги, но товар так и не приходил. Таким образом злоумышленник «заработал» более 500 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В итоге суд отправил виновного на три года в колонию-поселение. Также он обязан вернуть людям их краденные деньги.