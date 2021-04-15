В Новом Уренгое провели первую шунтирующую операцию

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ провели первую шунтирующую операцию. Пациентом стал 70-летний мужчина с атеросклерозом нижних конечностей, которому грозила гангрена.

Мужчина уже практически не мог ходить, максимум он преодолевал 20 метров, его мучили сильные боли и стали заметны некротические изменения. Шунтирующая операция, при которой создается дополнительный «обходной» путь для кровотока, стала единственным выходом.

Сама операция длилась почти два часа. Ее выполнили сердечно-сосудистый хирург Рафик Соломонян и заместитель главного врача по медицинской части, хирург Камиль Магомеджанов.

- На ноге пациента, начиная от паховой области и до колена, было сделано несколько разрезов, пораженный атеросклеротическими бляшками сосуд заменен веной, взятой из другого места. Практически все время операции пациент спал, при том, что анестезия эпидуральная - приводит к потере болевой чувствительности, но не лишает человека сознания, - рассказали в медучреждении.

Отметим, что шунтирующая операция в 80 процентах случаев полностью восстанавливает кровообращение на 5-8 лет.