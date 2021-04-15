Власти Ноябрьска рассказали, как изменится территория у школы №6

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска поделились идеями относительно преобразования территории возле школы №6, расположенной в микрорайоне «И».

Так, на ул. Космонавтов появится спортивно-игровая площадка с пешеходными дорожки из различной брусчатки и многочисленными архитектурными формами. В спортивной и детской зоне предусмотрено мягкое и красочное резиновое покрытие, которое обеспечит максимальную безопасность при падении.

- Засиять этой территории помогут почти 70 фонарей. Также здесь установят различные детские комплексы, в том числе и песочницы, которые так любят малыши. А качалки, лазалки и гамаки сделают территорию интересной и привлекательной для детей любого возраста, - рассказали в городской администрации.

Не забыли авторы проекта и о пожилых ноябрянах. Специально для них установят удобные лавочки и озеленят территорию. Получится прекрасное место для неспешных прогулок.

Также отметим, что идет работа над проектом 2-го корпуса школы №6, который построят на месте снесенного Ледового дворца. Часть земли планируют использовать для устройства еще одной многофункциональной общественной территории.