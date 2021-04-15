В Тазовском участникам новой жилищной программы вручили первые сертификаты

Фото: правительство ЯНАО

В Тазовском районе продолжается работа по расселению аварийного жилья. Вчера, 14 апреля, еще две семьи стали обладателями сертификатов на социальные выплаты для приобретения квадратных метров за пределами округа.

Так, семья Федоровых из Газ-Сале находится на заслуженном отдыхе, у супругов четверо детей. На средства сертификата они планируют приобрести жилье в Чувашии.

Алла Дюмина и Сергей Гришин - еще одни получатели социальной выплаты. Они рассматривают варианты покупки квартиры в Санкт-Петербурге. Супруги вырастили троих детей, двое из которых уже проживают в северной столице.

Напоминаем, что новая жилищная программа стала доступна ямальцам с января 2021 года, а заявочная кампания на участие стартовала сразу на двухлетний период. Из отличительных особенностей программы - возможность приобретения жилья в любом регионе России, кроме Тюменской области. Мера поддержки адресована жителям аварийного жилищного фонда. Главное ее условие - обязательство сдать имеющуюся квартиру муниципалитету.

- Для участия в новой программе необходимо проживать в аварийном доме, не быть участником других программ, не иметь жилья на территории страны и главное - сдать имеющуюся квартиру. Время ожидания в очереди - несколько месяцев, - рассказал руководитель дирекции жилищной политики администрации Тазовского района Александр Михайлов.