В Пуровском районе делают все возможное, чтобы избежать паводка Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе завершился второй этап командно-штабных учений по предупреждению и ликвидации весеннего паводка.

- Подвели итоги тактических мероприятий. Эвакуация и организация размещения населения стали главными темами при отработке алгоритма действий, но самая важная наша задача - не допустить такой ситуации в реальной жизни, - отметил глава муниципалитета Антон Колодин.

Напоминаем, что в зоне подтопления находятся два населенных пункта района - Тарко-Сале и поселок Уренгой. За последние две недели в Уренгое вывезено 14,5 тысяч кубометров снега, а в Тарко-Сале - 86 тысяч кубометров.

- В настоящее время ведется работа по откачиванию талых вод. Северная весна только в начале своего пути, поэтому противопаводковые мероприятия будут продолжен, - добавил Антон Колодин.