В Лабытнанги открылся филиал регионального отделения Ассоциации юристов России

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги прошел прямой эфир с лидером регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрием Погорелым. В течение часа в студии городского телевидения он и глава города Марина Трескова отвечали на вопросы ямальцев.

Среди волнующих тем - расселение аварийного жилья, оборудование дополнительных парковочных мест, предоставление услуг управляющими компаниями, в том числе по содержанию дворов и детских площадок, а также предоставление пособий ямальским пенсионерам при переезде в другие регионы страны.

- Также рада сообщить, что в городе открылся филиал регионального отделения Ассоциации юристов России. Приемы будут вестись очно и в режиме онлайн, - сообщила градоначальница.

Отметим, что запись прямого эфира можно будет посмотреть в аккаунтах городской администрации в социальных сетях.