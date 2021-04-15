Салехардские школьники побывали на уроке по избирательному праву

Фото: администрация Салехарда
В Салехарде председатель территориальной избирательной комиссии Иван Сырков провел тематический урок для учащихся 10 классов школы №4 в рамках всероссийского проекта «День молодого избирателя».
Гостем встречи стал депутат Городской Думы и член партии «Единая Россия» Денис Теленков. Народный избранник подробно рассказал ребятам о своей общественной работе.
- Через игровую форму доносим до школьников информацию об избирательном праве. Когда они станут совершеннолетними, то начнут не только обладать им, но и пользоваться, поэтому проведение подобных уроков важно, - отметил Денис Теленков.
В апреле подобные уроки пройдут и в других общеобразовательных школах города с участием депутатов Городской Думы.
Отметим, что помимо встреч с учениками, избирательная комиссия проводит дни открытых дверей.