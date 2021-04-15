В Тазовском районе идет подготовка к празднику Великой Победы Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе идет подготовка к празднику Великой Победы. По традиции будут задействованы все учреждения и предприятия.

- В этом году мероприятия пройдут на открытых площадках и в режиме онлайн. Впервые музыкальное сопровождение парада Победы обеспечит духовой оркестр. Отдельное место в шествии займет «Бессмертный полк». Также почтим память героев минутой молчания и возложим цветы к мемориалу, - рассказал глава муниципалитета Василий Паршаков.

Сама концертная программа начнется с «Вальса Победы». На центральной площади организуют полевую кухню и различные интерактивные площадки. Финальным аккордом празднования станет торжественный салют.