Погода на Ямале на 15 апреля: сильный ветер

Погода на Ямале на 15 апреля
Фото: Ольга Крыльцова
В четверг, 15 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем 0, ночью -8. Ветер 10-17 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью -3. Ветер 9-15 м/с.
Надым: пасмурно и дождь. Днем +2, ночью -7. Ветер 13-18 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - осадки. Днем 0, ночью -9. Ветер 13-17 м/с.
Губкинский: облачно и осадки. Днем +2, ночью -3. Ветер 12-18 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -6. Ветер 7-14 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и осадки. Днем 0, ночью -7. Ветер 10-16 м/с.
Муравленко: облачно и дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 11-18 м/с.