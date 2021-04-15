Погода на Ямале на 15 апреля: сильный ветер

Погода на Ямале на 15 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 15 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - снег. Днем 0, ночью -8. Ветер 10-17 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +6, ночью -3. Ветер 9-15 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +2, ночью -7. Ветер 13-18 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - осадки. Днем 0, ночью -9. Ветер 13-17 м/с.

Губкинский: облачно и осадки. Днем +2, ночью -3. Ветер 12-18 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -6. Ветер 7-14 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и осадки. Днем 0, ночью -7. Ветер 10-16 м/с.

Муравленко: облачно и дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 11-18 м/с.