В шести детсадах Салехарда начнут проводить занятия в бассейнах

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Теперь большинство юных салехардцев смогут посещать занятия в бассейне. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Неоднократно в мой адрес поступали обращения от мам с пожеланиями, чтобы у детей была возможность посещать бассейн. Однако не все детские сады в нашем городе располагают такой возможностью, но, тем не менее, для детей занятия плаванием нужны, - сообщил градоначальник.

Также он добавил, что вопрос успешно разрешился. Дополнительная услуга уже предоставляется в шести детских садах: «Мамонтенок», «Рябинка», «Журавушка», «Улыбка», «Мозаика» и «Синяя птица».

Услугой могут воспользоваться как ребята из своих детских садов, так и из других дошкольных учреждений.

В каждом детском саду, где предоставляется услуга, создан телефон «горячей линии», чтобы уточнить подробности и график занятий.