Фото: правительство ЯНАО

С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей, из них 243 уже реализовали свое право, направив средства на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры.

Отметим, что за последние два года время ожидания для участников региональной программы существенно сократилось, кроме того, было увеличено финансирование.

Так, в Салехарде, Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения в очереди уже сейчас составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях, где большее количество заявившихся, получение поддержки уже не превышает полутора лет с момента включения в очередь.

Еще одним новшеством стало расширение технической возможности подачи заявок для участия в программе. Теперь, кроме стандартной приемки заявления в органах местного самоуправления, можно подать документы через портал «Госуслуги». Сервис уже работает в Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Шурышкарском и Ямальском районах, а также Муравленко. В остальных муниципалитетах настройка будет завершена в ближайшее время.

Кроме участников основной программы, поддержку получают и достигшие предельного возраста (36 лет). К концу прошлого года очередь участников, ранее выбывших из окружной и федеральной программ, была полностью ликвидирована. Работа с такими семьями будет продолжена.