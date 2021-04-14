Салехардские депутаты поддержали сохранение оплаты проезда на паромах в период отпусков

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на базе регионального отделения партии «Единая Россия» прошли общественные обсуждения по сохранению компенсаций провоза личного автотранспорта на пароме по маршруту Салехард - Приобье - Салехард.

Напоминаем, что в связи с открытием трассы Надым - Салехард бюджетников лишили данной компенсации, что вызвало бурю негодования среди населения.

- Занимаясь оказанием юридических консультаций населению, я столкнулся с фактом, что паромы для наших отпускников остаются востребованы. Тем самым поправки в региональное законодательство о сохранении прав на компенсацию расходов укрепляют социальную защищенность жителей в условиях Крайнего Севера. Лично поддерживаю идею, что северянам нужны особые, достойные условия, как в части действующих льгот, так и в части доходов, - сообщил председатель Ямало-Ненецкого совета сторонников «Единой России» Дмитрий Погорелый.

Кроме того, общественники обратились с просьбой от лица всех жителей относительного того, что в поправках к региональному закону необходимо учесть льготный проезд личным автотранспортом к отпуску и обратно не только на пароме, но и на железнодорожной платформе.