Рецидивист из Пурпе дважды за ночь избил и обокрал собутыльника Фото: Ольга Крыльцова

Пуровская полиция раскрыла по горячим следам сразу два преступления. Все началось с того, что в местное отделение обратился 32-летний житель Пермского края, у которого украли сотовый телефон и ювелирное изделие.

Преступником оказался 20-летний житель поселка Пурпе, не работающий и ранее судимый.

- Было установлено, что в ночь с 6 на 7 апреля он распивал алкоголь вместе с заявителем. Воспользовавшись моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, злоумышленник похитил сотовый телефон общей стоимостью 2 500 рублей. Позднее, в эту же ночь, подозреваемый избил приятеля и похитил у него ювелирное украшение, которое сдал в ломбард, в вырученные деньги в размере 4 тысяч рублей потратил на личные нужды, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».