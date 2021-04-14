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Общество14 апреля 2021 14:34

На Ямале собираются восстановить число занятого населения, которое было до начала пандемии

Вернуть показатели необходимо до конца года
Марина Прохорова
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На Ямале собираются восстановить число занятого населения, которое было до начала пандемии

На Ямале собираются восстановить число занятого населения, которое было до начала пандемии

Фото: Ольга Крыльцова

Служба занятости Ямала разработала комплекс мер, включающий помощь в трудоустройстве, а также развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. Основная задача, стоящая перед ведомством - к концу года восстановить численность занятого населения до показателей, регистрировавшихся до пандемии.

Такая задача была озвучена директором департамента занятости населения ЯНАО Ольгой Акининой в рамках Коллегии регионального ведомства. На три дня - с 13 по 15 апреля - в Салехарде собрались руководители и представители службы занятости населения округа.

В ходе Коллегии обсуждаются проблемные вопросы и пути их решения, способы развития взаимодействия с работодателями и задачи на ближайшее время. Одна из них - модернизация службы занятости для того, чтобы комплексно решать проблемы обратившихся за помощью в трудоустройстве.