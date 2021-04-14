В Надыме осудят ростовчанина, который выдавал себя за преподавателя и брал деньги за обучение

В Надыме осудят ростовчанина, который выдавал себя за преподавателя Фото: Ольга Крыльцова

В Надымском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в ряде преступлений, совершенных через соцсети.

- Следствием установлено, что в период с 1 по 19 сентября 2020 года молодой человек, испытывая материальные трудности, создал в соцсети дубликат страницы преподавателя учебного заведения, чтобы от его имени предлагать пользователям онлайн-обучение, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее злоумышленник размещал объявление о наборе студентов на курсы платного дистанционного обучения по различным дисциплинам, желающим он сразу же говорил об оплате, присылая номер банковской карты для перечисления денег. После получения перевода молодой человек прекращал переписку.

Жертвами преступника стали два жителя Надымского района и девять граждан, проживающих в других регионах страны. Таким образом мужчина заработал более 36 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.