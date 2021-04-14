На Ямал снова надвигается ураганный ветер

Фото: департамент гражданской защиты ЯНАО

На Ямал вновь надвигается сильный ветер. В предстоящие дни, 15 и 16 апреля, порывы будут достигать 23 м/с. В некоторых районах ожидается метель и гололед.

Опасность для людей на улице при сильном ветре заключается в возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении различными обломками и осколками стекол, летящими с большой скоростью.

- Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

Если вашей жизни угрожает опасность, звоните по номерам экстренных служб: 101, 102,103, 112.