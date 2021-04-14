В Тарко-Сале жителям многоквартирных домов пересчитали плату за отопление Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района обязала филиал АО «Ямалкоммунэнерго» произвести перерасчет платы за теплоснабжение жителям многоквартирных домов № 17 и № 18 по ул. Строителей.

- Установлено, что с 10 декабря 2020 года по 31 января 2021 года температура в квартирах жильцов была ниже установленного уровня и не соответствовала требованиям законодательства, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокуратура внесла в адрес директора филиала представление. По результатам его рассмотрения жильцам указанных домов произведен перерасчет платы за теплоснабжение на общую сумму 40 тысяч рублей.

Кроме того, по постановлениям прокурора директор филиала и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Им назначены штрафы в размере 5,5 тысяч рублей.