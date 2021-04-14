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Общество14 апреля 2021 12:48

На Ямале водитель снегохода выплатил родителям пострадавшего ребенка денежную компенсацию

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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В Шурышкарском районе водитель снегохода выплатил родителям сбитого мальчика денежную компенсацию

В Шурышкарском районе водитель снегохода выплатил родителям сбитого мальчика денежную компенсацию

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района помогла родителям несовершеннолетнего взыскать денежную компенсацию с водителя снегохода, который наехал на их ребенка.

- Установлено, что в ноябре 2020 года житель села Овгорт, управляя снегоходом, наехал на несовершеннолетнего пешехода. Согласно заключению эксперта, ребенок получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки волосистой части головы и правого бедра, что квалифицируется как легкий вред здоровья. Кроме того, в момент происшествия ребенок испытал испуг за свою жизнь, физическую боль и моральный стресс, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы защитит права ребенка, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, по результатам которого родителям потерпевшего выплачено 30 тысяч рублей.