Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек, с начала периода - 38 268.

Из общего числа болеющих 116 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 411 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 63-летней женщины из Нового Уренгоя.

Кроме того, что за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 997 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 14 заражений COVID-19 (за весь период - 32 271): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 685), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 344), Салехард - 2 (за весь период - 3 451), Надымский район - 1 (за весь период - 3 392), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 318), Губкинский - 1 (за весь период - 2 683).

За сутки в регионе провели 3 935 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 530 574.

Излечилось от коронавируса 29 человек, за весь период - 36 977.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 326 человек с COVID-19, из них 1 156 (13,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 666 209. Выздоровевших - 9 447, за весь период - 4 291 223. Умерших - 399, с начала периода - 104 000.