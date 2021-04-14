Больница Яр-Сале получила новый маммографический аппарат

Фото: администрация Ямальского района

Районная больница Яр-Сале получила новый маммограф Senographe Pristina. Он позволяет делать снимки высочайшего качества при минимальной дозе облучения. Кроме того, пациентки могут самостоятельно контролировать степень сжатия молочной железы во время исследования, что делает процедуру менее болезненной.

Оборудование уже введено в эксплуатацию. За три дня нем обследовали 81 женщину, у троих выявили изменения. Кстати, пропускная возможность аппарата позволяет принимать 18 пациенток в час.

Отметим, что закупка произведена в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» и решает задачи нацпроекта «Здравоохранение».

Оснащение больниц современными цифровыми маммографами позволяет на ранних стадиях выявить онкологические заболевания. Такие меры доказали свою эффективность и спасли не только здоровье, но и жизнь многим женщинам.