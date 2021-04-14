В Пуровском районе отремонтируют 14 километров инженерных сетей

Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО

В Пуровском районе увеличат объем перекладки инженерных сетей. Об этом сообщили в региональном отделении департамента тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

Так, в 2021 году АО «Ямалкоммунэнерго» заменит в районе 11 километров сетей теплоснабжения и 3 километра сетей водоснабжения, что в разы больше по сравнению с предыдущими годами.

В Тарко-Сале проведут капремонт теплосетей по улицам Геологоразведчиков, Первая речка и в мкр. Комсомольский. Кроме того, благодаря финансовой поддержке округа, заменят сети теплоснабжения и водоснабжения вблизи нескольких улиц: Геологов, Мезенцева, Победы, Тарасова, Гидромеханизаторов, Набережной и другие.

Отметим, что ежегодно на Ямале меняют от 5 до 7 процентов ветхих инженерных сетей. Данный уровень замены позволяет не только ремонтировать первоочередные аварийные участки, но и поэтапно сокращать общую протяженность старых труб.