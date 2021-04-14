Жителя Нового Уренгоя обвиняют в финансировании терроризма Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в содействии терроризму.

- По данным следствия, в 2018 году мужчина перевел 20 тысяч рублей на карту некоего человека, состоящего в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемый находится под стражей.

Напоминаем, что недавно на Ямале задержали жителя Омска, который призывал людей к терроризму. Сейчас злоумышленник также находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.