В Тазовском районе расследуют смерть рабочего на месторождении Фото: Ольга Крыльцова

Следственный комитет Тазовского района возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Трагедия случилось 28 февраля 2021 года на своебойном участке месторождения «Утреннее».

- Было установлено, что во время стропальных работ 47-летнего мужчину зажало между трубами. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Напоминаем, что еще одна трагедия на производстве случилась в Пуровском районе 25 марта.