В Лабытнанги пенсионерка лишилась почти ста тысяч, продавая квартиру мошеннице Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1947 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Пенсионерку обманули при продаже квартиры.

- Было установлено, что женщина разместила в интернете объявление о продаже квартиры. В этот же день ей позвонила некая женщина, которая сообщила, что готова купить недвижимость и внести залог в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Через некоторое время на мобильный телефон заявительницы пришло сообщение о переводе денег. Через некоторое время покупательница снова позвонила, на этот раз она сообщила, что по ошибке отправила деньги на номер телефона. Чтобы перевести деньги на банковскую карту, необходимо пройти к банкомату и произвести несколько операций на другие реквизиты. В результате у пенсионерки произошло списание денег на 98 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».