В Лимбяяхе пройдут соревнования по зимней рыбалке

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жителей Нового Уренгоя приглашают на спортивно-массовые мероприятия и соревнования по зимней рыбалке. Праздник пройдет на берегу озера Ямылимуяганто в районе Лимбяяхи 17 апреля.

Цель мероприятия - приобщение горожан к здоровому образу жизни, популяризация различных видов спорта и организация активного отдыха жителей.

- Уже можно формировать команды в количестве четырех человек и подавать заявки на участие в лыжной эстафете, перетягивании каната, гиревом спорте, метании валенка на дальность и массрестлинге, - сообщили в городской администрации.

Сбор участников для регистрации и инструктажа начнется в 9:00 напротив жилого дома № 12 (мкр. Приозерный).

Более подробную информацию можно получить по телефону: 94-78-72.