Большегруз снес легковушку на трассе между Сургутом и Салехардом

Фото: Госавтоинспекция Ноябрьска

На Ямальских дорогах вновь пострадали люди. Авария случилась 13 апреля на 830 километре автодороги Сургут-Салехард.

- Примерно в 2 часа ночи автомобиль «Рено Логан» столкнулся с «КАМАЗом». Водитель легковушки не учел дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что одного пассажира «Рено Логан» увезли в больницу, а второму оказали разовую медицинскую помощь.

Отметим, что с за прошедшие суки на ямальских дорогах произошло 14 ДТП, а с начала года - 1 698, в которых 9 человек погибли и 79 получили травмы, в том числе 5 детей.