Ямальцам рассказали, какая погода ожидается в регионе на оставшуюся весну

Фото: правительство ЯНАО

Ямальские метеорологи рассказали, как будет весна на Ямале. В этом году первая декада апреля выдалась аномально теплой. Средняя температура воздуха была выше климатической нормы на 8 - 10 градусов. Внезапная оттепель порадовала ямальцев, но не лучшим образом отразилась на состоянии зимних автодорог. Резкое таяние снега сильно затруднило проезд автомобилей.

Потепление продлилось около недели. Сейчас столбик термометра вновь опустился до средних температур апреля.

- По территории округа сейчас проходит циклон, принесший сильный ветер. Максимальные порывы около 24 м/с зафиксированы в селе Ныда Надымского района. Сегодня, 14 апреля, ветер немного стихнет, но к концу дня Ямал вновь накроет мощный атлантический циклон с сильным ветром, снегом и метелями, - рассказал начальник филиала Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

В ближайшее время оттепелей, подобных апрельской, не прогнозируется. Специалисты надеются, что это поможет еще немного продлить работу зимних автодорог. Вместе с тем морозная и малоснежная зима привела к формированию на реках льда, толщина которого на отдельных участках в два раза превышает прошлогодние показатели. Поэтому ждать раннего ледохода не стоит.

- По имеющимся на сегодня данным, ледоход на реках Ямала ожидается на уровне средних значений и на 10 - 12 дней позже, чем в прошлом году. Тогда реки вблизи Тольки, Тарко-Сале, Уренгоя и Красноселькупа побили рекорды по раннему вскрытию. В этом году ледоход вблизи Салехарда, вероятнее всего, пройдет после 26 мая, - сообщил Артем Кошкин.

По предварительным данным, май на Ямале будет на 1-2 градуса теплее средних норм. Средняя месячная температура воздуха ожидается от - 3 до +2 градусов, ночами столбик термометра будет опускаться ниже 10 градусов. В отдельные дни пройдут осадки в виде мокрого снега.