Жители Лабытнанги могут предложить идеи по развитию Коми-деревни

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги состоялся общегородской проектный семинар, на котором горожане вместе с архитекторами из Казани обсуждали концепцию развития Коми-деревни.

- Коми-деревня находится на въезде в город, на мысу протоки Выл-Посл. По легенде именно здесь, возле сакральных семи лиственниц, облюбовал место для основания поселения оленевод Пулхо-Ики. Краеведы отмечают, мимо поселения столетиями пролегала оленья тропа, которая впоследствии легла в основу железной дороги через Северный Урал к реке Обь, - рассказала глава города Марина Трескова.

Два года назад в Коми-деревне провели археологические раскопки, которые затронули несколько исторических эпох от неолита до позднего средневековья. Все это дало серьезную пищу для размышлений научному сообществу археологов.

Важность сохранения исторических для Ямала мест неоднократно подчеркивал и сам Дмитрий Артюхов. По его поручению территорию памятника преображают в место, привлекательное для любителей этнографического туризма.

Жители предлагали разные варианты: создание этно-парка, общественного пространства, музея под открытым небом и многое другое. Все предложения лягут в основу стратегии развития территории. Документ подготовит «Проектная группа 8».

- Впереди опросы, предварительные обсуждения разработанной концепции и защита финального проекта с учетом полученных замечаний. Буду держать вас в курсе этой работы, - сообщила градоначальница.

Оставить предложение по развитию исторического поселения может каждый желающий. Сбор проходит на сайте проектной группы.