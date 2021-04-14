Жительница Салехарда не повелась на уловки мошенников по оформлению кредита Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась 56-летняя местная жительница, которую пытались обмануть мошенники. Северянка, проявив бдительность, уберегла себя от оформления огромного кредита, оставив преступников ни с чем.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил некий человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Далее он сообщил, что кто-то хотел оформить на горожанку кредит, предоставив доверенности на ее имя. Женщина объяснила, что не подписывала подобных документов, после чего ее связали с сотрудником банка, который пытался убедить северянку оформить кредит, а затем перевести деньги на резервный счет, но бдительная жительница ответила отказом.

Спустя некоторое время женщине вновь позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником городского ведомства,. Далее он предложил проверить в интернете подлинность номера, с которого он звонил. На официальном сайте ведомства действительно был данный телефон, но после того, как мужчина снова стал уговаривать женщину оформить кредит, она прекратила разговор и сообщила о случившемся сыну.

Не попавшись на уловку мошенников, женщина уберегла себя от оформления кредита на 700 тысяч рублей.