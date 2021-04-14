Погода на Ямале на 14 апреля: пасмурно и осадки

Погода на Ямале на 14 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 14 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и осадки. Днем 0, ночью +2. Ветер 7-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, утром - осадки. Днем +1, ночью +1. Ветер 2-5 м/с.

Надым: переменная облачность, вечером - дождь. Днем 0, ночью +2. Ветер 1-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -2, ночью -1. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем +1, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - снег. Днем 0, ночью -1. Ветер 6-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и осадки. Днем 0, ночью +2. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - осадки. Днем +1, ночью +1. Ветер 2-4 м/с.