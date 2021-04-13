На Ямале закрывается зимник в сторону Яр-Сале

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале закрывается первый зимник. Речь идет об автодороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Он прекратит работу в 12 часов ночи 14 апреля. Такое решение принято в связи с потеплением.

- Подрядным организациям поручено удостовериться в отсутствии на зимней автомобильной дороге транспорта и людей, которые выехали туда на момент открытия дороги, - сообщил специалист технического надзора отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Сергей Шмидт.

После закрытия автозимника будут демонтированы сигнальные вехи и дорожные знаки. На КПП установят информационные щиты о закрытии движения, там же создадут рвы и снежные валы. Это необходимо для того, чтобы не допустить выезда автомобилистов на закрытый автозимник. Отметим, что работа КПП не прекратится до 30 апреля.

Дорожники призывают жителей не выезжать на закрытые зимники, так как это опасно для жизни. Ледовые переправы могут не выдержать веса автомобиля, а из-за отсутствия мобильной связи будет невозможно вызвать подмогу.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.