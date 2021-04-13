Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард, соцсеть ВКонтакте

В Сеяхинской тундре проходит фольклорно-этнографическая экспедиция. Ее возглавляет сотрудник сектора культурной антропологии Научного центра изучения Арктики Стэлла Раздымаха. Она собирает произведения устного народного творчества на ненецком языке для электронного фольклорного фонда центра.

Это уже третья по счету фольклорно-этнографическая экспедиция ямальского ученого. Первая состоялась в 2019 году. Тогда Стэлла Раздымаха собирала материал в Яр-Сале, Сюнай-Сале и ближайших стойбищах. Вторая экспедиция проводилась в ноябре 2020 году в Приуральском районе совместно с Любовью Возеловой. Исследователи записали ненецкие и хантыйские сказки, песни и скороговорки.

Отметим, что Научный центр изучения Арктики издает сборники фольклора ямальских ненцев. В 2018 году вышел первый сборник, а в конце 2020 года - второй. В него вошли сказки сеяхинских ненцев, записанных ямальским журналистом Ларисой Окотэтто.