В пришкольных лагерях Нового Уренгоя отдохнут более 700 детей

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое готовят к открытию пришкольные лагеря. За лето там планируют отдохнут 720 детей, которые останутся в городе.

В первую смену - с 31 мая по 25 июня - лагеря откроют на базе школ №5, 17 и 18, имени Д.И. Коротчаева и детского сада «Созвездие» (мкр. Славянский).

Во вторую и третью смены - с 28 июня по 23 июля и с 26 июля по 20 августа - лагеря будут работать на базе школы «Земля родная» и детского сада «Созвездие».

Плата за содержание ребенка в пришкольном лагере от 6,5 до 10 лет составляет 305 рублей и 36 копеек в день. Для детей старше 10 лет - 263 рубля и 43 копейки в день.

Режим работы летних лагерей - с 08:30 до 18:00 часов. Прием заявлений от родителей начнется с 4 мая, нужно обращаться в учреждение, где будет находиться пришкольный лагерь.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 22-14-86 (в рабочие дни с 09:00 до 17-00).