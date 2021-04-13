В Ноябрьске отремонтируют более шести километров дорог

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске приступили к обследованию дорог, это поможет выявить, какие участки следует отремонтировать в ближайший сезон. На данный момент власти собираются привести в порядок около 6 400 метров дорог : на ул. Дружбы (на участке от ул. Советской до Магистральной), а также 4 километра автодороги Ноябрьск-Аэропорт (участок от улицы Муравленко).

Также капремонт ожидает проспект Мира, он включает обустройство тротуаров, ливневой канализации и освещения. Кроме того, в порядок приведут участок около 300 метров (от путепровода до перекрестка с ул. Советской). Аналогичные работы затронут и улицу Высоцкого (от ул. Изыскателей до ул. Светской). Отметим, что это первый этап - участок 890 метров.

В завершение дорожники приступят ко второму этапу реконструкции на ул. Советской (от ул. 60 лет СССР до проспекта Мира). В комплекс мероприятий войдут не только тротуары и освещение, но и ливневая канализация и велодорожки.