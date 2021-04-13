В ямальских медучреждениях устанавливают новые аппараты МРТ

В Новоуренгойскую ЦГБ доставили основной блок магнитно-резонансного томографа. Оборудование разгружали в течение нескольких часов.

Магнит весом более 5 тонн устанавливали в модуль через отверстие в крыше. Такое решение принял инженер-проектировщик компании «Siemens», изготовившей томограф. В условиях центральной горбольницы такое решение было оптимальным. К установке подошли творчески: на полу нарисовали контур Гентри, в который крановщик идеально вписал сам блок.

Отметим, что вертикальная загрузка в России была произведена впервые. Она сопряжена с определенными рисками, поскольку оборудование высокоточное и весьма хрупкое, несмотря на габариты и вес. Поэтому представители поставщика и завода-изготовителя лично участвовали в процессе.

Новый томограф планируют установить к концу месяца. В планах на ближайшее время - обучение специалистов.

- Новый аппарат открывает принципиально новые диагностические возможности. На нем можно будет проводить гораздо более точную диагностику самых разных заболеваний, в том числе опухолевые, травматические и воспалительные заболевания суставов и костей, - рассказал главный врач центральной горбольницы Кирилл Трапезников.

В настоящее время жители делают МРТ в частной клинике, с которой у больницы заключен договор. Для пациентов услуга бесплатная.

Также установка новых магнитно-резонансных томографов проводится в Салехардской ОКБ и Ноябрьской ЦГБ.