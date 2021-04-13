Фото: АО «ЕРИЦ ЯНАО», соцсеть ВКонтакте

Жители Ямала рискуют остаться без света из-за долгов. Об этом рассказали в Едином расчетно-информационном центре региона.

- Сотни уведомлений о приостановлении подачи электроэнергии отправлены адресатам по всему Ямалу. Их получили те граждане, которые более двух месяцев не платили по счетам, - сообщили в организации.

Больше всего - 150 уведомлений - разослали жителям Салехарда, свыше 100 уведомлений разошлись по Ноябрьску. На другие города и районы, расположенные в зоне ответственности ЕРИЦ, приходится по 40-50 уведомлений.

- После того, как потребитель получает уведомление, у него есть 20 дней на погашение задолженности. В противном случае подача ресурса будет прекращена. Возобновление возможно только после полного погашения задолженности и оплаты расходов, связанных с отключением и подключением квартиры или индивидуального жилого дома к системе электроснабжения, - рассказала начальник управления по работе с потребителями АО «ЕРИЦ ЯНАО» Оксана Ширлина.

Отметим, что приостановку или ограничение подачи ресурса специалисты считают одной из самых эффективных мер воздействия на неплательщиков. По их словам, даже перспектива на день - два остаться без света заставляет многих сразу же заплатить по счетам.