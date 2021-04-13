Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2021 года увеличилось на 17 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 17 человек, с начала периода - 38 249.

Из общего числа болеющих 122 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 7 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находится на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 410 человек.

Кроме того, что за сутки выявлен один случай среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 992 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 32 257): Новый Уренгой - 8 (за весь период - 6 680), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 340), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 317), Салехард - 1 (за весь период - 3 449), Муравленко - 1 (за весь период - 2 866).

За сутки в регионе провели 2 618 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 526 639.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 36 948.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 173 человека с COVID-19, из них 1 049 (12,8%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 657 883. Выздоровевших - 9 611, за весь период - 4 281 776. Умерших - 338, с начала периода - 103 601.