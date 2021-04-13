Надымчанин взял кредит на 300 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратился 33-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам потерпевшего, его убедили взять кредит на 325 тысяч рублей, а после - украли деньги.

- Было установлено, что 9 апреля потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Далее он пояснил, что были зафиксированы подозрительные попытки оформления кредита от имени потерпевшего. Чтобы сохранить деньги, преступник рекомендовал заблокировать все имеющиеся карты и предоставил заявителю номер временно созданной банковской карты для перечисления денег. В итоге заявитель оформил кредит на 325 тысяч рублей и сделал перевод на указанный счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают аферистов, обманувших надымчанина. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».